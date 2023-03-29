Внешний долг России упал до минимума за 15 лет

Размер долга РФ перед иностранными кредиторами сократился более чем на 100 миллиардов долларов.

Внешний долг России в 2022 году снизился до минимального значения за 15 лет, составив 380,5 миллиарда долларов. В последний раз этот показатель был на том же уровне в первом квартале 2007 года. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

В регуляторе уточнили, что внешний долг России сократился на 101,8 миллиарда долларов. Так стремительно его объем не снижался последние восемь лет — в 2014 году он уменьшился на 129 миллиардов долларов.

Причиной этого в 2022-м стало погашение кредитов и сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам, пояснили специалисты.

В Центробанке РФ также рассказали, кто в России остается должен иностранным кредиторам. Из 380 миллиардов долларов внешнего долга России чуть более 46 приходятся на органы государственного управления. Еще 93,5 миллиарда должен Банк России и другие кредитные организации. Оставшийся 241 миллиард долларов остаются должны компании из разных отраслей экономики.

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