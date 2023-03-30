«Лютомобиль»: российские бойцы сделали самодельный «Град» на базе «газика»

В Херсонской области российские подразделения противостоят попыткам прорвать оборону. Планы противника вычисляют с помощью дронов-разведчиков. После чего по скоплениям техники работает наша артиллерия.

Среди орудий — установка залпового огня, которую изобрели прямо на передовой. Боевые качества новой системы оценила Наталия Графчикова.

Сейчас беспилотники нашей разведки обнаружили противника на правом берегу Днепра, они там окапываются, стягивают лодки, чтобы осуществить попытку прорыва. Но их ждет неприятный сюрприз — выстрел! Надо максимально быстро сменить позицию. После этого — оперативно уезжаем. За рулем — командир с позывным «Лютый».

На самом деле это уникальная установка, ребята называют ее «Лютомобиль». Сейчас в безопасном месте расспросим как это устроено. И вот можно спокойно поговорить. Эта установка — самодельный «Град». Более облегченная и проходимая версия. Бойцы мотострелкового полка сделали ее сами на базе знаменитого ГАЗ-66. Установка способна уничтожать даже танки противника.

Наша разведка знает — ВСУ готовят попытку прорыва. Береговая линия под круглосуточной охраной. Артиллерия работает на упреждение. Вот и расчет 120-милиметрового миномета выезжает на огневую точку.

Очень быстро парни грузятся обратно, опять нужно менять точку. Как отстрелялись? Великолепно отстреляли и уехали.

А это — кадры поражения целей с неба. Артиллерия, беспилотники бьют по объектам противника, что называется, адресно. Лишая противника любой возможности начать наступление.