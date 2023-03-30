Престиж профессии: учителей хотят по статусу приравнять к госслужащим

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Российских учителей могут приравнять по статусу к госслужащим

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына ; 5-tv.ru

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Это касается зарплат, льгот и социальных гарантий.

Российских учителей хотят приравнять к госслужащим. Как выяснили «Известия», речь не только о том, чтобы поднять престиж профессии на бумаге.

Предполагается, что и зарплата педагогов вырастет до уровня чиновников. Сейчас разница огромная — так, в прошлом году учителя в среднем получали около 40 тысяч рублей в месяц, а госслужащие, по данным Росстата, свыше 120 тысяч.

Кроме того у педагогов должны будут появиться дополнительные льготы и соцгарантии.

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