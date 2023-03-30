Вечеринкам нет: Амстердам могут лишить главной изюминки

Эфирная новость 43

Власти Амстердама хотят запретить вечеринки на улице красных фонарей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paulo Amorim; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели молодежь больше не сможет веселиться на улице красных фонарей?

Власти Амстердама озаботились тем, что туристов тянет не в музеи, а на улицу красных фонарей со злачными заведениями. Правительство развернуло целую кампанию и выпустило ролик, порицающий поведение молодых людей из Великобритании, — именно они чаще остальных устраивают в Амстердаме вызывающие вечеринки.

Но у британцев обратная реакция — увидев антирекламу, теперь они просто жаждут поехать в город свободных нравов. Недовольны акцией разве что нидерландские секс-работницы, ведь власти планируют лишить их хорошего дохода. По этому поводу решили даже устроить забастовку.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:55
Карл III отказался примерить корону из Burger King: «Спасибо, у меня все есть»
12:46
Рябков: Россия продолжит добровольно уведомлять США о ракетных пусках
12:30
Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Ответ врача-невролога
12:26
Зверские обстоятельства: тигр напал на тракториста в Хабаровском крае
12:19
Заставят пойти на уступки: США могут послать Зеленского в Китай
12:12
В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 30 марта
Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео