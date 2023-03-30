Вечеринкам нет: Амстердам могут лишить главной изюминки

Неужели молодежь больше не сможет веселиться на улице красных фонарей?

Власти Амстердама озаботились тем, что туристов тянет не в музеи, а на улицу красных фонарей со злачными заведениями. Правительство развернуло целую кампанию и выпустило ролик, порицающий поведение молодых людей из Великобритании, — именно они чаще остальных устраивают в Амстердаме вызывающие вечеринки.

Но у британцев обратная реакция — увидев антирекламу, теперь они просто жаждут поехать в город свободных нравов. Недовольны акцией разве что нидерландские секс-работницы, ведь власти планируют лишить их хорошего дохода. По этому поводу решили даже устроить забастовку.