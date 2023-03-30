Умирала на руках у мужа: что сгубило звезду СССР Людмилу Гурченко

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 310

Актриса Гурченко в последние годы жизни страдала от последствий пластических операций

Умирала на руках у мужа: что сгубило звезду СССР Людмилу Гурченко

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

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Советская актриса с вниманием относилась к своей внешности и делала все, чтобы дольше оставаться молодой и привлекательной. Но было ли это безопасно?

Актриса Людмила Гурченко, ушедшая из жизни в 2011-м, в свои последние годы мучилась от осложнений после пластических операций. Возможно, именно они сгубили здоровье звезды.

В погоне за красотой и вечной молодостью Гурченко была согласна на любые манипуляции со своим лицом. Друзья и коллеги говорили, что на нее было «страшно смотреть».

«Хотя очень ее уважаю, как актрису, испугалась, что она развалится у меня на глазах. У нее тогда уже не закрывались глаза. Словом, все это просто ужасно», — рассказывала актриса Наталья Аринбасарова изданию «Экспресс газета».

Операции на лице Гурченко делала каждые четыре-пять лет, начиная с 38-летнего возраста. Даже когда процедуры совпадали с датами съемок, актриса ничего не отменяла и шла на крайние меры — хирурги проводили операции на лице без анестезии, потому что Гурченко боялась отеков. За последние годы жизни актриса сделала круговую подтяжку лица и шеи, изменила разрез глаз, удалила лишнюю кожу вокруг век, откорректировала нос. Кожа ее лица была настолько перетянута, что не закрывались глаза.

После последних пластических операций Людмила Гурченко боролась с отеками, сидела на диетах и принимала лекарства. Но здоровье было чересчур подорвано — в 75 лет Гурченко умерла на руках у мужа от сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой была Людмила Гурченко в жизни по рассказам бывшего мужа.

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