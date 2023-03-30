Дмитрий Колдун: женская пластика напоминает нейросети

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 814

В погоне за молодостью и красотой представительницы прекрасного пола нередко обращаются к хирургам и косметологам. Но что об этом думают их спутники?

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Белорусский певец Дмитрий Колдун сравнил женскую пластику с нейросетями. Об этом певец рассказал на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

«Пока это инструмент для достижения чего-то светлого, это очень здорово. Когда это перебор, перегиб или замена чего-то существующего, я к этому отношусь плохо», — признался артист.

К мужской пластике Колдун относится нейтрально. Сам же он пока не прибегал к хирургическому вмешательству.

«Ничего не хочу делать, но, если бы мне предложили что-нибудь, я бы, наверное, не отказался», — смеется певец.

Стремительно развивающаяся мужская бьюти-индустрия тоже не особо смущает артиста. Например, наличие накрашенных ногтей у молодых людей не вызывает у певца ничего, кроме легкой улыбки.

«Может, они у них ломкие. И гораздо лучше видеть накрашенные ногти, чем их отсутствие. Может быть, мужчины их грызут. Знаете, есть лак для детей. Может, они их красят, чтобы не грызть», — иронизирует Колдун.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин запрещает жене Валерии пластику и косметологические процедуры.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.98
0.39 83.49
0.71
Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — дл...

Последние новости

17:23
«Как жаль ушедших»: Ширвиндта замучили мысли о прошлом
17:13
Игра в имитацию: как аферист пародировал начальников своих жертв и получал деньги
17:07
Суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича
16:54
На какие болезни указывает высокий уровень тестостерона?
16:32
Путин в формате онлайн открыл новые фармпроизводства в трех регионах РФ
16:20
Онлайн-облавы: как ВСУ пополняют ряды на фоне огромных потерь в Артемовске

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
Песков рассказал, кто находится рядом с Путиным в Кремле по ночам
«По всем показателям»: эксперт сравнил корейскую новинку «Хэир» с уникальным «Посейдоном» России
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео