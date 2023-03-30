Танковая карусель: наши боевые машины бьют по позициям ВСУ в Марьинке

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Танкисты не сбавляют интенсивность огня: на смену одному экипажу тут же выезжает другой.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские танки работают по позициям ВСУ в Марьинке. Интенсивность стрельбы такая, что врагу кажется, что пушки бьют без остановки. На самом деле, это так называемая «танковая карусель», когда на смену одной боевой машине, расстрелявшей боекомплект, за считанные минуты приезжает — другая. Александр Сафиулин видел скоростную работу танкистов.

Тема:
Спецоперация
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