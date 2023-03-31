В Израиле протестующие поддержали судебную реформу

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Митинг в поддержку судебной реформы в Израиле собрал 30 тысяч человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Ариэль Спорн; 5-tv.ru

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Около 30 тысяч человек вышли на митинг в Израиле. В отличие от предыдущих акций, эта прошла в поддержку судебной реформы и ее инициатора — премьера Нетаньяху. Демонстранты призывают принять новый закон.

По отношению к ним полиция была достаточно лояльна, обошлось без стычек даже когда митингующие перекрыли крупнейшую автомагистраль Тель-Авива.

Несмотря на резкое похолодание и ветер в Тель-Авиве, на демонстрацию вышли тысячи сторонников предложенной правительством реформы.

«Народ требует судебную реформу!» — скандировали собравшиеся.

Сотрудники полиции в происходящее не вмешиваются, демонстранты идут маршем по автодороге на север. К ним присоединяются новые и новые манифестанты с флагами, стражи порядка не мешают им спускаться на проезжую часть.

Действующее правительство уже объявило о том, что судебная реформа поставлена на паузу — после продолжительных и ожесточенных митингов против нее. Реакции на нынешнюю демонстрацию пока не последовало.

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