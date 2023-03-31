На платных дорогах предлагают ввести льготы

Многодетные семьи не будут платить за проезд по платным дорогам — с такой инициативой выступила общественная палата.

Как выяснили «Известия», ее авторы считают, что мера позволит не только поддержать многодетных. Но и поможет развитию внутреннего туризма.

Такие же льготы предлагают распространить на участников специальной военной операции.