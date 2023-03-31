Секреты кроются в самых простых вещах. Главное — применять их системно.

Проблема тонких и хрупких сосудов, которой страдает актер Станислав Садальский, — не редко результат патологических процессов в организме, а иногда — просто следствие неправильного питания и питьевого режима. При бережном, своевременном и системном подходе к здоровью есть возможность взять ситуацию под контроль и минимизировать последствия. Как это сделать, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Анжелика Тучина.

«Чтобы сосуды были постоянно эластичными и как можно дольше здоровыми, нужно больше двигаться. Движение позволяет активировать коллатеральное кровообращение и капилляры раскрываются. Насыщаются кровью отдельные участки мышц и органов. Усиливается рост мышечной массы. Особенно это важно после 55 лет», — пояснила врач.

Дело в том, что именно с возрастом в организме уменьшается мышечная масса, а вены, расположенные сверху мышц, как будто западают. Это и затрудняет доступ к венозным артериям.

Сказывается на сосудах, по ее словам, и рацион человека. Чем больше в нем овощей и ягод, тем лучше.

«В овощах и ягодах находится очень много антиоксидантов, которые профилактируют воспалительные изменения в органах и в том числе сосудистой стенки», — отметила терапевт.

К перечисленным рекомендациям она также посоветовала людям с сосудистыми проблемами подключить закаливающие процедуры — контрастный душ, бани, сауны и холодные купели. Плюс — дыхательные упражнения и тренировки по стрессоустойчивости. За все это организм обязательно скажет: «Спасибо».

При этом визиты к докторам тоже никто не отменял, особенно, если есть серьезные заболевания — сахарный диабет, подагра, гипертония, тромбофлебит. Они тоже опосредованно влияют на состояние сосудов.

«Потому что именно декомпенсация, когда уже болезнь в более длительном, запущенном состоянии может опосредованно влиять на венозную стенку», — подчеркнула врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медики пытаются решить проблему с сосудами Станислава Садальского.