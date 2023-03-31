Во власти стихии: последние данные о пробке на трассе М-4 «Дон»

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Полина Долгова
Полина Долгова 116

МЧС: пробка под Ростовом сократилась еще на 9 километров, до 21 километра

Во власти стихии: последние данные о пробке на трассе М-4 «Дон»

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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Длина автомобильного затыка сократилась до 21 километра.

Длина автомобильной пробки на федеральной трассе М-4 «Дон», которая образовалась в Ростовской области из-за сильного снегопада, сократилась на девять километров. Ее общая протяженность на данный момент — 21 километр. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

«Пробка сократилась до 21 километра», — уточнили спасатели.

Прежде в этот день в МЧС сообщили, что движение по трассе, где в заторе стоят более тысячи машин, открыто в оба направления. Вдоль дороги стоят пункты обогрева, там находятся порядка 134 человек, в том числе около 30 детей.

Утром сегодняшнего дня, 31 марта, сообщалось, что длина пробки была 30 километров.

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов уточняет, что на месте работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. Уточняется, что на трассе М-4 «Дон» находятся 105 единиц техники и 166 человек состава спасателей.

Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в регионе в ночь на 30 марта. Сильные осадки повредили энергосбережение около 35 тысяч жителей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС в субъекте из-за непогоды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит в гигантской пробке на трассе М-4 «Дон».

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