«Стоим сутки»: как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4

Водители стараются экономить топливо. Но, помимо этого, есть проблемы с едой и водой. Как выживают застрявшие на трассе под Ростовом люди?

Гигантская пробка на федеральной трассе «Дон» в Ростовской области сократилась почти наполовину, до 30 километров. В восемь утра первые фуры пошли на Москву. Но в снежном капкане все еще остаются тысячи людей. Вдоль магистрали МЧС организовало более десятка пунктов обогрева и 17 пунктов временного размещения. Движение на трассе было полностью перекрыто из-за сильнейшего снегопада, который обрушился на регион. По роковому стечению обстоятельств там оказался и корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Эту ночь он с семьей провел в машине.

Ночь провели на месте в автомобиле, на утро все еще зима. Машины облеплены снегом. На них сосульки. В сторону Москвы бесконечная пробка.

Немного подтаяло. Прознав, что у автомобилистов есть с собой какая-то еда, из леса стали прилетать птицы. Но и утром сплошная неизвестность: «Когда закончится пробка?» Многие встретили это утро на обочине, вытащить было некому. Многие стояли в пробке, засыпанные снегом.

«У меня внедорожник. А вот это вот сугробы, в смысле, они выше машины. Это за ночь намело. Просто перегородили мне путь», — говорит водитель.

«Обстановка стабильная. Стоим с 12 часов дня, наверное. В общем, со вчерашнего дня», — говорит автомобилист.

Главное в отчетах спасательных служб на утро: пробка сократилась с 50 до 30 километров. Говорят, движение открыли в обе стороны. Но в направлении Москвы мы никакого движения не увидели. Зато соседи по пробке сказали, что около нас теперь есть лазейка, чтобы вернуться в Ростов. За ночь спилили металлические ограждения в нескольких местах.

«Нам сильно повезло, потому что вот разрыв, который сделали ночью или несколько часов назад. Для того, чтобы те, кто может, ехали на Ростов», — сказал обозреватель.

Очередь из машин на Москву не заканчивается ни 10 минут спустя, ни даже 20. Но возвращаться в Ростов-на-Дону не хотят. Или уже не могут. Эта ночь была очень тяжелой.

«Стоим на трассе „Дон“ уже более 15 часов. Вот у меня в машине трое детей. Кто-то спит, все укутанные, потому что мы очень экономили бензин», — сказала женщина.

«Практически семь утра, 964-й километр в сторону Лиховского моста. В 12 часов дня будет, как стоим сутки», — жалуется другая женщина.

С тем, что стоять здесь можно до утра, а может и дальше, все смирились уже с наступлением темноты. И тут же поняли: надо пополнить запасы. По радио рассказывали, что где-то есть пункты обогрева. Наш обозреватель их не видел, источник продуктов нашел сам.

«Нам повезло, тут есть заправка, вот мы купили еду. А остальным надо искать пункт», — сказал обозреватель.

Но самое страшное, что часов через 10 у многих водителей начинает заканчиваться топливо. На самом деле, бензин есть, но машина стоит в другом месте, нужна канистра. Ее у нашего обозревателя с собой не оказалось. Пришлось спрашивать у людей рядом. Спустя час поисков удается найти пластиковую канистру и уговорить налить бензина туда.

«Вот, нашел канистру у сотрудника одной из заправок. За ней уже стоит очередь», — рассказал обозреватель.

На трассе застряли 33 рейсовых автобуса. Тем, кто не смог уехать еще на вокзале, можно сказать, повезло. Они хотя бы в городе застряли. Из-за погоды отменили несколько пассажирских поездов. Но им, можно сказать, повезло. Тысячи автомобилей с десятками тысяч пассажиров внутри все еще стоят на трассе М-4. И не понятно, когда сдвинутся с места.