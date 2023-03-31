Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику

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Полина Долгова
Полина Долгова 53

Оксана Домнина отметила, что к лечению фигуриста привлекаются лучшие специалисты.

Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина сообщила, что перевод госпитализированного спортсмена в зарубежные клиники, в том числе в Германию, не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается. Не знаю, откуда берется такая информация. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — приводит слова Домниной агенство.

Прежде источник 5-tv.ru заявил о том, что в состоянии фигуриста наметились улучшения. Однако до полного выздоровления еще далеко — впереди длительное восстановление и, возможно, протезирование в Германии.

Фигуриста госпитализировали 10 января с жалобами на слабость и боли в груди. После олимпийского чемпиона ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации, необходимой для насыщения крови кислородом. Позже у спортсмена возникли проблемы с кровообращением. Из-за возникшего некроза врачам пришлось ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. При этом есть риск, что левую руку придется ампутировать по локоть.

Из-за гангрены серьезно пострадали внутренние органы. Почки и печень плохо справляются с выводом жидкости из организма и большим количеством лекарств. Из-за проблем с сосудами спортсмен перенес два инсульта. Но сейчас начала прослеживаться положительная динамика, врачи начали реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Костомарову сложно принять новую реальность.

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