«Лучше не выходить»: Мацуев заболел ковидом и переносит концерты

Можно ли вернуть деньги за билеты и будут ли выступления позже?

Выдающийся российский пианист Денис Мацуев сообщил о своей болезни. Как рассказал артист, дело в том, что он вновь заразился коронавирусом. В последний раз это случилось около двух лет назад. В связи с этим обстоятельством народный артист РФ просто вынужден перенести свои ближайшие выступления. Речь идет, в частности, о концертах к 150-летнему юбилею композитора и пианиста Сергея Рахманинова, пишет ТАСС.

Музыкант отметил, что запланированные выступления 1, 2 и 3 апреля в Московской филармонии будут перенесены, а не отменены, поэтому все билеты остаются действительными. О новых датах концерта — информации нет.

«Печально то, что это легло на юбилейные даты Сергея Васильевича Рахманинова. Мы сейчас с филармонией принимаем решение обязательного переноса всех этих трех концертов», — сказал собеседник агентства.

Так, 1 и 2 апреля Мацуев, дирижер Валерий Гергиев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр должны были дать все концерты Рахманинова, а также рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля минор.

На 3 апреля был запланирован камерный вечер с трио Рахманинова и романсами в исполнении баса Мариинского театра Михаила Петренко, а также сольное выступление Мацуева.

Однако Московская филармония отдаст дань уважения композитору в его день рождения, поэтому 1 апреля состоится юбилейный концерт с обновленной программой.

Мацуев рассказал, что чувствует себя лучше, но признается честно, что в таком состоянии пять концертов Рахманинова подряд лучше не играть.

«Ты должен быть в самой высшей своей форме как технической, так и душевной, моральной. Когда 40 температура, лучше не выходить на сцену, можно оттуда и не уйти потом», — объяснил артист.

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