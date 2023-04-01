Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила новый сайт

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

Вся важная и нужна информация о мире художественной гимнастики, данные о соревнованиях, полезные ссылки — теперь на новой страничке. Не пропустите!

Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила новый сайт

Фото: Александр Федоров «Спорт-Экспресс»

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У российской Академии художественной гимнастики «Небесная грация», созданной выдающейся спортсменкой Алиной Кабаевой, появился новый сайт. На официальном ресурсе можно найти всю самую последнюю информацию о соревнованиях, рекомендации от прославленных тренеров и не только!

Именно здесь собраны эксклюзивные интервью с легендами художественной гимнастики, размещены яркие фото- и видеорепортажи. Для удобства учеников и фанатов Академии «Небесная грация» на сайт также добавили расписание сборов.

Чтобы ничего не пропустить — достаточно пройти по ссылке. Мир художественной гимнастики — удивителен и полон эмоций!

Академия «Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике, а также центр обучения, тренировок соревнований и спортивных мероприятий.

«Небесная грация» — это еще и первый экспериментальный турнир по художественной гимнастике, возродивший золотой век этого вида спорта. Организатор турнира — легендарная олимпийская чемпионка Алина Кабаева — задалась целью наглядно показать всем, что представляет собой эталонная художественная гимнастика, продемонстрировать все самое сложное, зрелищное и уникальное в ней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и когда пройдет уникальный фестиваль художественной гимнастики «Алина».

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