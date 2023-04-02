«Это невозможно»: Анна Бузова рассказала о состоянии здоровья после инсульта

Врачи обрадовали девушку тем, что у нее наблюдается положительная динамика.

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна в конце 2020 года перенесла инсульт. Теперь она вынуждена ежегодно проходить обследования. Результатами последнего девушка поделилась с подписчиками в своем блоге.

Блогер призналась, что после очередного осмотра медиков, она будто вернулась в прошлое, в тот страшный день.

«Это тяжело, возвращаться в место, где была почти инвалидом, поэтому на такие осмотры меня всегда возит Костя — моя самая большая опора. ‹...› Помню, как сидела и ждала, пока меня примут, и плакала от того, что вообще не понимала, что со мной. Я не чувствовала половины тела, лица, еле говорила, путалось сознание. Воспоминания не из приятных», — поделилась Анна.

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После прохождения невролога и МРТ Анна поделилась радостным результатом.

«Положительная динамика, ребят. Это практически невозможно. Зона близка к отсутствию визуализации», — рассказала она.

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