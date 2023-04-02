Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Рита Миронова
Рита Миронова 18

Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Ровно 27 лет назад был подписан договор о создании сообщества народов двух стран.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В официальном поздравлении глава государства отметил, что россиян и белорусов связывают традиции дружбы и добрососедства, а обе страны продолжают и расширяют сотрудничество по всем направлениям.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене», — отметил Путин.

Результатом плодотворного сотрудничества Москвы и Минска президент назвал успешную реализацию программ, направленных на упрочнение и прогресс во всех сферах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направил поздравление Владимиру Путину по случаю праздничной даты. В своем письме он подчеркнул, что отношения двух стран прошли проверку на прочность и стали примером истинного партнерства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какого уровня отношений достигли Россия и Белоруссия за годы дружбы.

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