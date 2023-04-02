Умер оскароносный японский композитор Рюити Сакамото

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Полина Долгова
Полина Долгова 210

Композитор фильма «Маленький Будда» Сакамото долгое время боролся с раком четвертой стадии.

Умер оскароносный японский композитор Рюити Сакамото

Фото: www.globallookpress.com / Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres

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Японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года, сообщает Yomiuri. Прежде создатель музыки к голливудским фильмам «Последний император» и «Маленький Будда» Рюити Сакамото делился, что борется с раком четвертой стадии.

Рак горла у музыканта диагностировали в 2014 году. Композитора прооперировали, удалив новообразования, распространившиеся на оба легких. Но в 2021-м — у него диагностировали рак прямой кишки

Рюити Сакамото был в составе музыкальной группы электронной музыки Yellow Magic Orchestra (YMO). Сакамото занимался различными музыкальными направлениями: джаз, неоклассический жанр, поп и авангард. Также он писал музыку для кинофильмов.

В 1983 году он написал саундтрек для фильма Нагиса Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», в котором он также исполнял одну из главных ролей с Дэвидом Боуи и Томом Конте и Такэси Китано. В 1984 году музыка к фильму была удостоена премии BAFTA. Песня Forbidden Colours, которую написал Рюити Сакамато, стала хитом во многих странах мира.

Он получил «Оскар» и «Грэмми» за саундтреки к фильму «Последний император». В последние годы Сакамото являлся активным участником движения против атомной энергетики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автор саундтреков к голливудским фильмам делился подробностями течения неизлечимого недуга.

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Умер оскароносный японский композитор Рюити Сакамото

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