Умер оскароносный японский композитор Рюити Сакамото

Японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года, сообщает Yomiuri. Прежде создатель музыки к голливудским фильмам «Последний император» и «Маленький Будда» Рюити Сакамото делился, что борется с раком четвертой стадии.

Рак горла у музыканта диагностировали в 2014 году. Композитора прооперировали, удалив новообразования, распространившиеся на оба легких. Но в 2021-м — у него диагностировали рак прямой кишки

Рюити Сакамото был в составе музыкальной группы электронной музыки Yellow Magic Orchestra (YMO). Сакамото занимался различными музыкальными направлениями: джаз, неоклассический жанр, поп и авангард. Также он писал музыку для кинофильмов.

В 1983 году он написал саундтрек для фильма Нагиса Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», в котором он также исполнял одну из главных ролей с Дэвидом Боуи и Томом Конте и Такэси Китано. В 1984 году музыка к фильму была удостоена премии BAFTA. Песня Forbidden Colours, которую написал Рюити Сакамато, стала хитом во многих странах мира.

Он получил «Оскар» и «Грэмми» за саундтреки к фильму «Последний император». В последние годы Сакамото являлся активным участником движения против атомной энергетики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автор саундтреков к голливудским фильмам делился подробностями течения неизлечимого недуга.