Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 27

Все начинания в этот день будут влиять на вашу жизнь продолжительное время.

Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 апреля 2023 года?

Этот понедельник надо провести так, чтобы вся рабочая неделя прошла как по маслу. Занимайтесь типичными понедельничными делами — составляйте планы, проводите совещания, распределяйте задания среди подчиненных.

Совет дня: обязательно посадите в понедельник семечко вашего будущего успеха. Начните какой-нибудь долгосрочный проект, договоритесь о стратегическом партнерстве, сделайте предложение руки и сердца в конце концов. Все, что посеете в этот день, будет долго влиять на вашу жизнь.

Предостережение дня: в этот день противопоказаны сплетни и интриги. Те, кто именно так привык решать свои проблемы, рискует сам попасть в собственные силки. Да и удачу это отталкивает. Так что подумайте дважды.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

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