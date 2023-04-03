Эрдоган «закрыл двери» для американского посла в Турции Флейка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Президент Турции Эрдоган заявил, что его «двери закрыты» для посла США в Анкаре

Эрдоган «закрыл двери» для американского посла в Турции Флейка

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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В мае в стране состоятся выборы президента и состава парламента в Турции.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул посла США в Анкаре Джеффа Флэйка за непрофессионализм и незнание принципов работы на своей должности. Поводом для обвинения послужила встреча последнего с кандидатом в президенты страны от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

По мнению действующего главы государства, собеседником Флейка в Турции должен быть ее президент.

«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти», — возмутился он в интервью с газетой Star.

Эрдоган отметил, что встреча состоялась именно по инициативе американского посла.

Выборы президента и состава парламента в Турции состоятся 14 мая. Помимо Кылычдароглу, в них будут участвовать лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем угрожали президенту Турции Эрдогану из-за нежелания пропускать Финляндию в НАТО.

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