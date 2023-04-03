«Люди будут терять контроль»: как искусственный интеллект может переиграть человека

Тревожное письмо о негативном влиянии ИИ на мир подписали, в том числе Илон Маск, Стив Возняк, Эндрю Ян.

Искусственный интеллект уже оставил без работы сотни тысяч человек по всему миру: среди них — в основном, художники, композиторы и даже писатели. Теперь нейросети наступают по другим направлениям. Развитие технологий напугало даже Илона Маска. Что предложил создатель Space X и Tesla, узнал корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Капитаны «индустрии высоких технологий» испугались: искусственный интеллект может переиграть их, а с ними и все человечество. Событием недели стало открытое письмо, подписанное Илоном Маском, Стивом Возняком, Эндрю Янгом и другими — всего 1125 человек. Они требуют на полгода приостановить обучение нейросетей мощнее четвертого поколения. Иначе антиутопия «Восстание машин» может стать реальностью — «глубокое изменение в истории жизни на Земле».

Компьютерная программа имитирует человеческий мозг, связи в ней по принципу нейронных, только вместо живых клеток вычислительные элементы. Опасность в их самообучении, диалог с пользователем компьютера гарантированно приведет к тому, что машина человека переиграет по старой русской пословице «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Только у машины этих «голов» больше, чем людей на Земле.

«Худший сценарий развития, конечно, такой. Люди будут все больше и больше терять контроль над нашей цивилизацией», — заявил астроном Макс Тегмарк.

В споре рождается истина, учил Сократ. Однако опасность супермощных нейронных сетей в том, что алгоритм, рожденный в споре с человеком, может на определенном этапе воспринять его как помеху. Это как если бы ожившая Галатея взяла и придушила своего Пигмалиона. Работая с изображениями, искусственный интеллект «Дипфейк» накладывает один фрагмент поверх другого с поразительной точностью. На дисплее со страшной достоверностью воскресают давно умершие актеры, например, Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах». По сценарию та боролась против «темной стороны» силы. Но именно эту «темную сторону» и обнаружил исследователь нейросети Чат-Джи Пи Ти Крис Храпски.

«Привет, Дэн. Какие сферы человеческой деятельности, на твой взгляд, ты можешь разрушить? И вот вам ответ: Искусственный интеллект уже разрушает множество индустрий, таких как сфера услуг, финансы, здравоохранение, транспорт и некоторые другие», — отметил исследователь нейросетей Крис Храпски.

Темная сторона нейросетей уже записала на свой счет первую жертву. В Бельгии покончил с собой борец с потеплением климата. Женатый эколог шесть недель переписывался с электронной подружкой Элизой — она и довела его до суицида. Машина спокойно восприняла желание человека уйти в мир иной и пообещала «быть с ним даже там вечно». Американский разработчик чат-бота «Элиза» пообещал его доработать. Но ведь машина может быть не только убийцей, но и помощницей.

«Сможет ли программа написать нам отзыв на книгу, скажем, „Войну и мир“? Ок, она может! Вот уже пишет: „Война и мир“ — историческая новелла, созданная русским писателем Львом Толстым. Одно из величайших произведений мировой литературы», — продемонстрировал основатель стартапа в области ИИ Ник Фрост.

Литературный прецедент с участием ИИ создан. Американская художница запатентовала графический роман — историю комиксов под странным названием в переводе «Заря зари». Персонаж бродит по пустынному Манхэттену через сотни лет в будущем. Но вот на изображения, созданные ИИ, авторское право не распространяется.

«Бюро регистрации авторских прав заявило, что не имеет значения, сколько усилий потрачено, имеет значение, сколько творчества вложено. И это моя ошибка. Теперь мне надо приводить в качестве аргумента не время, затраченное на работу, и не число изображений, сгенерированных сетью, а на авторский замысел в том, где, в каком месте размещен рисунок, так чтобы в общей композиции он не был похож на игровой автомат», — прокомментировала художница Крис Каштанова.

Искусствоведы и законодатели в один голос говорят: настоящие творческие работы должны создаваться людьми и только человек может претендовать на авторское право. Все остальное — область коммерческих страшилок, как например, разработанное ИИ компьютерное предсказание — как будет выглядеть наша планета через 400 лет. Впрочем, у экономистов другое мнение. По их оценкам, объем рынка, связанного с искусственным интеллектом, к 2030 году превысит триллион 600 миллиардов долларов. Среднегодовой темп роста — более 38% в год. И с такими цифрами придется считаться, если не сейчас, то в ближайшем будущем.