«От себя и друзей»: Подольская подарила Преснякову на юбилей мужской стриптиз

Музыкант отметил свое 55-летие.

Наталья Подольская подарила мужу Владимиру Преснякову необычный подарок на его юбилей. Супруга решила порадовать музыканта стриптизом. Правда, не только женским, но и мужским.

Этим певица поделилась на праздновании дня рождения поэта Ильи Резника, который пригласил ее на мероприятие вместе с Пресняковым-младшим. Об этом пишет издание dni.ru.

«Я решила подарить Володе стриптиз — и мужской, и женский. И от себя, и от друзей», — рассказала она.

Недавно Подольская в своем профиле в социальных сетях рассказывала, что купила новое нижнее белье ради юбилея любимого мужа. Возможно, дарила подарок артистка именно в нем: на выбор у нее было два кружевных комплекта красного и бежевого цветов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пресняков раскрыл правду о своем первом сексуальном партнере.