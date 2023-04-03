«От себя и друзей»: Подольская подарила Преснякову на юбилей мужской стриптиз

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Рита Миронова
Рита Миронова 47

Наталья Подольская поздравила Преснякова с 55-летием стриптизом

«От себя и друзей»: Подольская подарила Преснякову на юбилей мужской стриптиз

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Музыкант отметил свое 55-летие.

Наталья Подольская подарила мужу Владимиру Преснякову необычный подарок на его юбилей. Супруга решила порадовать музыканта стриптизом. Правда, не только женским, но и мужским.

Этим певица поделилась на праздновании дня рождения поэта Ильи Резника, который пригласил ее на мероприятие вместе с Пресняковым-младшим. Об этом пишет издание dni.ru.

«Я решила подарить Володе стриптиз — и мужской, и женский. И от себя, и от друзей», — рассказала она.

Недавно Подольская в своем профиле в социальных сетях рассказывала, что купила новое нижнее белье ради юбилея любимого мужа. Возможно, дарила подарок артистка именно в нем: на выбор у нее было два кружевных комплекта красного и бежевого цветов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пресняков раскрыл правду о своем первом сексуальном партнере.

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«От себя и друзей»: Подольская подарила Преснякову на юбилей мужской стриптиз

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