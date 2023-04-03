«От себя и друзей»: Подольская подарила Преснякову на юбилей мужской стриптиз
Наталья Подольская поздравила Преснякова с 55-летием стриптизом
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Музыкант отметил свое 55-летие.
Наталья Подольская подарила мужу Владимиру Преснякову необычный подарок на его юбилей. Супруга решила порадовать музыканта стриптизом. Правда, не только женским, но и мужским.
Этим певица поделилась на праздновании дня рождения поэта Ильи Резника, который пригласил ее на мероприятие вместе с Пресняковым-младшим. Об этом пишет издание dni.ru.
«Я решила подарить Володе стриптиз — и мужской, и женский. И от себя, и от друзей», — рассказала она.
Недавно Подольская в своем профиле в социальных сетях рассказывала, что купила новое нижнее белье ради юбилея любимого мужа. Возможно, дарила подарок артистка именно в нем: на выбор у нее было два кружевных комплекта красного и бежевого цветов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пресняков раскрыл правду о своем первом сексуальном партнере.
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