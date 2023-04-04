Антон Силуанов рассказал о будущем цифрового рубля

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Также министр дал совет, как сохранять свое личное экономическое положение стабильным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Уровень финансовой грамотности россиян за последние годы значительно вырос. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Более 20 миллионов человек стали участниками фондового рынка и научились пользоваться различными финансовыми инструментами. И все же цифровой рубль, о котором так много говорится в последнее время, будет вводиться в стране постепенно и осторожно. Хотя достоинств у него немало.

«Во-первых, бесплатно будут расчеты для людей, для компании и так далее, потому что цифровой рубль эмитирует и все расчеты проводят центральный банк, не коммерческий банки. Второе, это инструмент, который может хорошо проследить, где деньги, куда деньги пошли. Особенно для бюджетных расходов нам очень важно. Направил деньги, чтобы там по дороге не утащили куда-нибудь. Такое редко бывает, но бывает. ‹...› И третье, что важно, что цифровая валюта — она развивается во всем мире, да и многие страны начинают уже эмитировать такие цифровые, свои денежные единицы. И нам это важно, с точки зрения нашей торговли», — сказал Сиуланов.

Поделился министр и советом, как сохранять свое личное стабильное экономическое положение. Никаких особых секретов нет — нужно лишь заботиться о создании и поддержании финансовой подушки безопасности. Иначе говоря — регулярно откладывать деньги на возможные экстренные нужды.

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