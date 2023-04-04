Несокрушимые «Солнцепеки»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45

Минобороны РФ показало кадры боевой работы «Солнцепеков» в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Благодаря профессиональной работе солдат и мощному оружию украинские боевики ежедневно несут большие потери как в живой силе, так и в военной технике.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ). Десантники в ходе спецоперации наносят сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям противника. От такого вооружения невозможно скрыться даже в окопах и блиндажах — возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и технику ВСУ.

На следующих кадрах показана боевая работа десантников Ивановского соединения из буксируемых минометов 2Б9 «Василек». Вооружение способно наносить огневое поражение по противнику темповым огнем по четыре мины. Один такой миномет способен уничтожить противника на участке местности до 600 метров.

Тема:
Спецоперация
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