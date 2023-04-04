Иномарка вылетела в реку на Сахалине, погибли три человека

Три человека погибли в результате серьезной аварии на Сахалине. Водитель не справился с управлением своего автомобиля, в результате чего машину закрутило и она вылетела с трассы.

Все произошло на мосту. Пробив ограждение, транспортное средство с людьми рухнуло в реку. Все, кто находился в салоне, — водитель и два пассажира — погибли еще до приезда скорой.

В деталях ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. На данный момент известно, что мужчина, находившийся за рулем, ранее четыре раза был оштрафован за нарушение ПДД, в том числе и за превышение скорости.