Иномарка вылетела в реку на Сахалине, погибли три человека
Известно, что водитель авто не раз нарушал правила дорожного движения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Palm/Tt; 5-tv.ru
Три человека погибли в результате серьезной аварии на Сахалине. Водитель не справился с управлением своего автомобиля, в результате чего машину закрутило и она вылетела с трассы.
Все произошло на мосту. Пробив ограждение, транспортное средство с людьми рухнуло в реку. Все, кто находился в салоне, — водитель и два пассажира — погибли еще до приезда скорой.
В деталях ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. На данный момент известно, что мужчина, находившийся за рулем, ранее четыре раза был оштрафован за нарушение ПДД, в том числе и за превышение скорости.
Читайте также
87%
0.63 84.62
0.51
Нашли ошибку?