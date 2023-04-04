Летающие почтальоны: в России могут подключить дроны к сотовым сетям

Пока же эксперты отмечают — у схемы управления дронами через сотовые сети есть свои недостатки.

Российские дроны хотят подключить к сотовым сетям. Как пишут «Известия», в этом случае беспилотники можно будет использовать для доставки почты, посылок и продуктов.

Пока же большая часть дронов может летать исключительно в зоне прямой видимости оператора. Это несколько сотен метров. При этом высок риск авиапроисшествий. Вместе с тем специалисты признают — у схемы управления дронами через сотовые сети есть свои недостатки.

Из-за санкций проблематично модернизировать софт. Кроме того, могут возникнуть проблемы в местах, где нет покрытия сотовой связью — это отдаленные районы и высоты более 150 метров.