Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш». Об этом сообщает корреспондент «Известий» Максим Прихода с места событий.

Это одно из ведущих предприятий, которое специализируется на производстве тяжелой путевой техники, а также оборудования, необходимого для обслуживания железнодорожных путей на всех этапах — от строительства до эксплуатации. Предприятию более 150 лет. За свою историю «Тулажелдормаш» не только дал старт Московско-Курским железным дорогам, но и обеспечивал в годы Великой Отечественной войны фронт оборонной продукцией — мины, орудия на ж/д платформах, а также устройства для разрушения железнодорожных путей).

По данным Кремля, в ходе рабочей поездки в Тулу глава государства планирует не только ознакомиться с работой предприятия и пообщаться с рабочими, но и провести заседание президиума Госсовета.