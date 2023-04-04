Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 65

Это одно из ведущих предприятий, которое специализируется на производстве тяжелой путевой техники.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш». Об этом сообщает корреспондент «Известий» Максим Прихода с места событий.

Это одно из ведущих предприятий, которое специализируется на производстве тяжелой путевой техники, а также оборудования, необходимого для обслуживания железнодорожных путей на всех этапах — от строительства до эксплуатации. Предприятию более 150 лет. За свою историю «Тулажелдормаш» не только дал старт Московско-Курским железным дорогам, но и обеспечивал в годы Великой Отечественной войны фронт оборонной продукцией — мины, орудия на ж/д платформах, а также устройства для разрушения железнодорожных путей).

По данным Кремля, в ходе рабочей поездки в Тулу глава государства планирует не только ознакомиться с работой предприятия и пообщаться с рабочими, но и провести заседание президиума Госсовета.

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