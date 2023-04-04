Не там гуляла: выбежавшую на МКАД москвичку на полном ходу сбила машина

Нарушительница ПДД вела себя неадекватно — бегала по магистрали, что-то кричала и размахивала руками.

Трагедией закончилась странная выходка жительницы Москвы. Она вышла на столичную кольцевую и, громко что-то крича, начала бегать по проезжей части, размахивая руками.

Первые несколько водителей увидели неадекватную и успели объехать ее. Но уже спустя пару мгновений легковушка на полном ходу сбила женщину. От страшного удара пострадавшую подбросило в воздух.

По информации столичной Госавтоинспекции, 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.