Не там гуляла: выбежавшую на МКАД москвичку на полном ходу сбила машина

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Гулявшую по МКАД женщину на полном ходу сбил автомобиль

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Нарушительница ПДД вела себя неадекватно — бегала по магистрали, что-то кричала и размахивала руками.

Трагедией закончилась странная выходка жительницы Москвы. Она вышла на столичную кольцевую и, громко что-то крича, начала бегать по проезжей части, размахивая руками.

Первые несколько водителей увидели неадекватную и успели объехать ее. Но уже спустя пару мгновений легковушка на полном ходу сбила женщину. От страшного удара пострадавшую подбросило в воздух. 

По информации столичной Госавтоинспекции, 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 

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