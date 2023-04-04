Выйдет сухим из воды? Какое наказание может грозить экс-президенту США Трампу

Бывший американский лидер уже прибыл на допрос. Между тем политологи считают, что ему удастся избежать реального срока по делу о фальсификации документов.

Дональд Трамп, похоже, начал самую яркую часть своей предвыборной кампании. Он прилетел в Нью-Йорк на допрос из-за давнего секс-скандала. Если все сложится так, как планирует обвинение, экс-президент США сядет в тюрьму на четыре года. Если все пойдет по плану Трампа, он получит те же четыре года, но уже в Белом доме. У кого больше шансов на победу, выяснял корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Прилет Дональда Трампа в Нью-Йорк превратился в целое шоу. В прямом эфире телеканалы транслировали, как самолет экс-президента приземляется в аэропорту Ла-Гвардия. Трап, по которому спускается бывший лидер США, а затем и путь до машины — крупным планом. Сообщения о том, что из-за Трампа полицию города перевели на усиленный режим работы, у жителей вызывают недоумение.

«Сейчас в Нью-Йорке много преступников, которых следует арестовать. И любой, кто стал жертвой преступления в Нью-Йорке и не получил заслуженного правосудия, сегодня должен быть возмущен тем, что окружной прокурор использует все свои ресурсы», — высказался местный житель Дион Чини.

В департаменте полиции Нью-Йорка заявляют, что в режим боевой готовности сотрудников перевели на случай массовых протестов. Небоскреб «Трамп Тауэр», куда направился экс-президент, обнесли металлическим забором. Но это не помешало собраться активистам с плакатами в поддержку бывшего лидера и призывами арестовать действующего президента.

«Почему вы говорите, что мы протестуем тут? Мы на самом деле празднуем! Это лучшая вечеринка за все время»;

«Мы любим Трампа, мы любим Трампа!» — заявили активисты.

В Нью-Йорк Трамп прилетел для дачи показаний по «делу Сторми Дэниэлс». Это порноактриса, с которой у него якобы была связь в 2006-м. По версии следствия, звезде фильмов для взрослых заплатили за молчание. Но ничего преступного в этом нет. Экс-президента пытаются обвинить в фальсификации документов: деньги были списаны с предвыборного счета как «юридические расходы». А это переводит мелкое нарушение в тяжкое преступление.

«Это относительно серьезно. Это может привести к тюремному заключению на срок до четырех лет. Но, как правило, при первом подобном правонарушении обвиняемый не будет приговорен к тюремному заключению», — пояснил бывший федеральный прокурор Гарри Сандик.

В то, что Трамп не отправится за решетку, верят и его сторонники. Пытаются поддержать и жертвуют деньги. В первые же сутки после сообщений о том, что прокурор в суде предъявит обвинения, президентская кампания Трампа собрала четыре миллиона долларов. Деньги переводили из всех 50 Штатов.

«Сомневаюсь, что Трамп проведет какое-то время в тюрьме. И я буду очень удивлен, если это повлечет за собой какие-либо значительные последствия», — оценил ситуацию житель Нью-Йорка Дэвис Харрис.

Секс-скандал лишь сыграл Трампу на руку. В деньгах на предвыборную кампанию миллиардер точно не нуждается. Куда важнее — политические очки. Обвинения стали PR-кампанией: и вот уже в опросах среди республиканцев Трамп опережает своего соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса. Политологи считают, что Трамп выйдет сухим из воды.

«В случае возможной выплаты штрафа, сумма будет незначительной, но тогда ему придется признать свою вину, тем самым он потеряет свой моральный облик в глазах общественности», — отметил политолог Скотт Беннет.

Сейчас рейтинги Трампа запредельные и продолжают расти, поэтому потерять сторонников он не может. Эксперты считают, что команда экс-президента будет затягивать судебный процесс. Да он и сам умело подогревает интерес к делу — за несколько часов до заседания суда потребовал отставки окружного прокурора. Тот, по словам Трампа, слил информацию о всех 33 пунктах обвинения.

«Даже если его признают виновным в суде Штата или в суде более мелкой юрисдикции, он просто может подавать апелляции до тех пор, пока не дойдет до Верховного суда. Это может тянуться годами. Если Трампа признают виновным, оштрафуют и тому подобное, это все равно не помешает ему баллотироваться в президенты. То же касается и апелляций», — объяснил политолог Эрл Расмуссен.

Телеканал ABC вместе с социологической службой провел опрос, согласно которому почти половина американцев считают дело против Трампа политизированным. При этом больше 40% опрошенных уверены: миллиардер должен отказаться от борьбы за президентское кресло.