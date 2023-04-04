Путин обсудил на заседании Госсовета будущее российской экономики

Зарплаты россиян в этом году продолжат расти, а инфляция, наоборот, снижаться. Об этом рассказал Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу. Вопросы президенту задали сотрудники местного завода железнодорожного машиностроения. Волновало их, конечно, и развитие отрасли. Будущее российской экономики обсудили и на заседании Госсовета, которое президент провел в селекторном формате. Максим Прихода продолжит.

Санкции и зарплаты: о чем говорил президент во время посещения завода «Тулажелдормаш»

Многотонные стальные машины под крышей тульского завода — так выглядит по-настоящему — тяжелое машиностроение. С введением санкций стало еще тяжелее, но благодаря этому, замечает президент, предприятие получило импульс к развитию.

«Тулажелдормаш» работает уже полтора века: все начиналось с паровозов, а теперь без его продукции невозможно ни строить новые железные дороги, ни эксплуатировать уже существующие. Рабочие завода спрашивают президента: а что будет, если создавать инновационные машины будет не на чем?

«У нас есть станки импортные, в частности, лазерные лески, есть вероятность, что будут проблемы с их обслуживанием, в плане поставки запчастей?» — спросил рабочий Юрий Никифоров.

Владимир Путин успокаивает: опыт локализации уже есть.

«В 2014 году, думаю, что все это хорошо помнят, в ответ на введенные в отношении России санкции, мы приняли ответные шаги и ограничили доступ на наш рынок сельхозпродукции. Наши критики и скептики говорили, что мы останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого, как мы знаем, не произошло, а произошло совсем обратное. То, что вы сейчас сказали, это следующий вызов. Это высокая технология в области промышленного производства. И он гораздо более сложный, конечно, и более ответственный, чем в сельском хозяйстве. Но то, что у вас происходит, вселяет надежду на то, что, мы, безусловно, преодолеем эти сложности», — заявил президент.

Самый актуальный вопрос к президенту — зарплаты. Вырастут ли в этом году?

«Реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти на 3–5% а реальные располагаемые доходы населения где-то на 2–3%. На фоне роста заработной платы населения инфляция, то есть, рост цен, замедляется, значит, реальные доходы граждан должны расти. Это средние показатели», — уточнил Путин.

Почему заседание Президиума Госсовета состоялось в Туле

Как обеспечить устойчивое развитие промышленности в условиях санкционного давления и тектонических сдвигов в экономике — основная тема заседания Президиума Госсовета, который Путин проводит здесь же.

«Понятно, что трудности испытывают многие производства, особенно сложные производства. И наша задача — принять необходимые меры, которые помогут оперативно их преодолеть. И в целом выйти на устойчивый, промышленный рост», — заявил глава государства.

Для проведения заседания и Тула выбрана не случайно, и основной докладчик. Именно губернатор области Алексей Дюмин в Президиуме Госсовета курирует промышленность.

Как Россия достигнет технологического суверенитета

Для достижения технологического суверенитета предлагает, к примеру, обеспечить ценовое преимущество для отечественных товаров, пересмотреть таможенные тарифы, запускать производства, основанные на новых, прорывных технологиях. И насыщать отрасли кадрами.

Путин подмечает: есть примеры, когда инженер — это не профессия, а смысл жизни.

— Вот я вам потом скажу, я знаю девушку, которая закончила высшее учебное заведение по гуманитарным наукам, изучая иностранные языки, в том числе. Потом увлеклась другими дисциплинами и защитила кандидатскую диссертацию по высшей математике. Это зависит от того, как человека мотивировать.

— Это звездочка.

— Эти звездочки создаются преподавателями и теми людьми, которые работают над профессиональной ориентацией человека.

— Владимир Владимирович, те задачи, которые Вы поставили, требуют не звездочек, а звездопад.

Но в каких-то сферах достаточно не растерять уже существующую «плеяду» специалистов. Сергей Собинин приводит в пример бывший завод Renault, который переименован в «Москвич», а коллектив сохранил рабочие места.

«Сегодня был на этом заводе. Коллектив полностью сохранен. Более того, в этом году мы уже произведем около 50 тысяч машин. В следующем году около 100 тысяч машин. Уже в этом году начинается активно локализация производства комплектующих в России. Начали развивать вместе с КАМАЗом собственную универсальную платформу отечественного электромобиля», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Важно, что для достижения технологического суверенитета есть экономический базис. Главное — без резких движений.

«Нужно делать все аккуратно, конечно, нельзя допускать здесь ошибок, чтобы нам не размолотить достигнутую макроэкономическую стабильность, но если мы будем реализовывать наши проекты с умом, так, как до сих пор это было сделано, потери и риски для экономики, потери для бюджета будут минимальными, а результат превзойдет все наши ожидания», — отметил президент.

Цели — амбициозные, но достижимые. Там даже символы на это намекают: в зале для проведения ВКС висит цитата Сергея Королева: «Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины». И это, видимо, тот девиз, который должна взять на вооружение вся отечественная промышленность.