Свеча на праздничном торте: Финляндия вошла в состав НАТО в день его создания

Альянс поглотил еще одну страну, которая эти же почти 80 лет после Второй мировой войны считалась образцом нейтральности и независимости во внешней политике.

Возвращаясь к теме НАТО. Сегодня североатлантический Альянс расширился географически. Финляндия официально распрощалась со своим нейтральным статусом и вошла в состав блока. Эта страна для Альянса словно долгожданная игрушка, которую организация подарила себе на день рождения. Он как раз сегодня. В нашем МИДе уже отреагировали на расширение военного блока. Заявив, что Россия будет вынуждена принять ответные меры для устранения угроз. Георгий Гривенный, о Финляндии, которой очень надо было в НАТО.

От Финляндии документ о присоединении к НАТО подписывал и лично вручал в руки госсекретарю США министр иностранных дел Пекка Хаависто, политик новой европейской формации. Он состоит в браке с мужчиной и вообще считает, что переменам нельзя ставить преграды. Даже если еще одним огромным очагом напряженности в Европе станет больше.

Любопытно, что в самой первой строчке этого «инструмента доступа» прямо сказано, откуда растут корни всей этой «геополитической турбулентности»: НАТО создали 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. Госсекретарь США Блинкен своей новой добыче радовался, ведь за финнами скоро должны последовать шведы.

«Мы начали этот процесс всего несколько месяцев назад и сейчас очень быстро продвигаемся. Я вам лично гарантировал, что Турция ратифицирует все протоколы по вступлении и Финляндии, и Швеции. С вашим уже все в порядке, как видите», — заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

То есть именно сегодня, в свой 74-й день рождения, Альянс поглотил еще одну страну — Финляндию, которая эти же почти 80 лет после Второй мировой войны считалась образцом нейтральности и независимости во внешней политике. Теперь все это, конечно же, в прошлом. Пекка Хаависто довольно улыбался. Но на его родине многие настроены резко против того, чтобы Финляндия фактически утратила свою независимость, да еще и без проведения национального референдума о вступлении в НАТО.

«Вступление Финляндии в НАТО — это огромная геополитическая ошибка, потому что Финляндия десятилетиями сохраняла дружественные отношения с Россией. Это нарушение очень важных договоренностей, начиная с Парижского мирного договора от 1947 года», — считает финский политолог Йохан Бекман.

У Финляндии, значит, теперь и у НАТО, еще 1271 километр общей сухопутной границы с Россией. От Санкт-Петербурга до ближайшего натовского блокпоста теперь и вовсе менее 150 километров.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили, и именно так мы это воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран — членов Альянса, утратив свой особый голос в международных делах. МИД России в своем заявлении говорит не только об ответных мерах «военно-технического» характера.

«Россия не то, что будет отвечать на эти вызовы, она уже отвечает. И вот первый ответ — это размещение нашего ядерного активного оружия в Беларуси, они там все в НАТО могут себе представить, какие будут дальнейшие действия», — заявил политолог Иван Мезюхо.

Политологи отмечают, что вступление Финляндии в НАТО уже давно превратилось в ползучий процесс.

«И корабли НАТО заходили в Финляндию. Они перестраивали свои вооруженные силы под стандарты НАТО. Процесс этот шел подспудно, финнов готовили к тому, что их место — в Североатлантическом альянсе», — отмечает политолог Дмитрий Солонников.

Стоящие вслед за финнами в натовской очереди шведы тоже уже начали серьезно сомневаться: потянут ли такие огромные расходы? Только на военные поставки Украине НАТО требует наращивания оборонных бюджетов на 2% от ВВП страны. Скандинавская прижимистость с такими тратами ну никак не вяжется.

«Я считаю, что это слепой милитаризм и разрушение европейской экономики, ведь вы не можете потратить одни и те же деньги дважды на дополнительное оружие и что-то еще. А все, что связано с военными расходами, губительно для гражданской экономики», — отмечает глава транснационального фонда мира и исследований будущего, профессор Лундского университета в Швеции Ян Оберг.

Йенс Столтенберг на днях проговорился, мол, будем активно осваивать наши новые территории. И, конечно же, руководству НАТО и его заокеанским кураторам совсем не до финской экономики.