Кириенко заявил о старте регистрации участников пятого сезона «Лидеров России»

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По его словам, сейчас очень важно участвовать в глобальных изменениях, чтобы обратить их на благо страны.

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня стартовал пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России». Он станет одним из главных событий юбилейного года платформы «Россия — страна возможностей». О приеме заявок объявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, сейчас очень важно участвовать в глобальных изменениях, чтобы обратить их на благо страны. При этом любые масштабные, серьезные задачи решаются командой.

Быть со своей страной. Это вызов для России. Экономическая война. Нас попытались задавить санкциями, у них ничего не получилось, но нужно понимать что это борьба в долгую. Это вопрос конкурентоспособности нашей страны. Место, которое страна может и должна занимать в мировой экономике», — подчеркнул Кириенко.

Он также напомнил, что в команде успешных людей, прошедших через конкурс, есть руководители регионов, топ-менеджеры и предприниматели. Финалистов и победителей ждут гранты на образование и работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Подать заявку можно до середины мая.

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