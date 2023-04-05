Доллар уходит в сторону: юань стал самой торгуемой валютой в России

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Юань стал самой торгуемой валютой в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sheldon Cooper; 5-tv.ru

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Сможет ли китайская валюта полностью заменить американскую?

Юань заставил доллар потесниться! Как пишут «Известия», китайская валюта стала самой торгуемой в России. Впервые юань обошел американца еще в феврале, но в марте разница стала более заметной.

Рост по отношению к сделкам с долларом произошел после новых санкций. Инвесторы пока не верят, что китайская валюта сможет полностью заменить доллар. Но признают — ситуация развивается в пользу Пекина и укрепления его влияния.

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Доллар уходит в сторону: юань стал самой торгуемой валютой в России

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