Стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 74

Предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова не носит криминальный характер

Стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Никаких видимых признаков насильственной смерти на теле 51-летнего мужчины не обнаружили.

Предварительной причиной смерти отца российского хоккеиста Матвея Мичкова, которого искали несколько дней, стала проблема с сердцем. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последней информации, никакого криминала обнаружено не было. На теле мужчины нет никаких внешних признаков насильственной смерти. Как утверждает источник, Мичков имел проблемы с сердцем.

В тот трагический день отец спортсмена решил выйти прогуляться и подышать воздухом.

«По одной из версий, подойдя к пруду, ему стало плохо, он упал в воду и утонул», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что тело 51-летнего мужчины извлекли из пруда на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в Сочи.

Несколько дней назад Андрей Мичков вышел из съемной квартиры в Сочи, сказал всем, что скоро вернется домой и пропал без вести.

Сын погибшего мужчины — Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.36
1.41 86.72
2.10
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

10:47
Cisco уничтожила оборудование почти на два миллиарда рублей из-за ухода из РФ 
10:35
Стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова
10:20
Рогов: ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению на запорожском направлении
10:12
Владимир Зеленский пересек польскую границу
10:08
Гибель империи: американский журналист предрек скорый крах США
9:45
Политолог раскрыл выгоду для России от председательства в ООН

Сейчас читают

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
«Коверные клоуны Ермак и Ватанабэ»: летние Игры в Париже превращаются в бродячий цирк
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео