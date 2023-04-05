Стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова

Никаких видимых признаков насильственной смерти на теле 51-летнего мужчины не обнаружили.

Предварительной причиной смерти отца российского хоккеиста Матвея Мичкова, которого искали несколько дней, стала проблема с сердцем. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последней информации, никакого криминала обнаружено не было. На теле мужчины нет никаких внешних признаков насильственной смерти. Как утверждает источник, Мичков имел проблемы с сердцем.

В тот трагический день отец спортсмена решил выйти прогуляться и подышать воздухом.

«По одной из версий, подойдя к пруду, ему стало плохо, он упал в воду и утонул», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что тело 51-летнего мужчины извлекли из пруда на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в Сочи.

Несколько дней назад Андрей Мичков вышел из съемной квартиры в Сочи, сказал всем, что скоро вернется домой и пропал без вести.

Сын погибшего мужчины — Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду.