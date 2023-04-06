Не понимали намеков: маньяк Орунбаев объяснил принцип выбора своих жертв

|
Алексей Панков
Алексей Панков 56

Маньяк Орунбаев заявил, что убивал женщин из-за непонимания его намеков на близость

Не понимали намеков: маньяк Орунбаев объяснил принцип выбора своих жертв

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Общение во время распития спиртного с жертвой оказалось ключевым критерием для серийного убийцы.

Серийный маньяк Кегашбек Орунбаев в интервью KP.RU рассказал, по какому принципу выбирал своих жертв. По словам преступника, у него не было цели убивать женщин. Вместо этого он намеревался провести время с нии.

В процессе распития алкогольных напитков маньяк делал намеки на близость. Если жертва отказывалась, Орунбаев ее убивал.

«Вот мы пьем-пьем, я даю понять, что рассчитываю на близость. Я же ей намеки сначала даю, а не бросаюсь сразу. Если она чувствует то же самое, то дальше пьет. Я же хочу, чтобы ей тоже было хорошо. Убивал тех, кто отказывался», — заявил маньяк.

История превращения Владимира Кизика из примерного семьянина в психопата

Также Орунбаев заявил, что на него повесили ложное обвинение. Преступник подчеркнул, что никогда не употреблял в пищу тела своих жертв.

Сейчас маньяк отбывает два пожизненных срока в тюрьме «Черный дельфин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как певица Лолита столкнулась с маньяком. Артистка заявила, что это произошло около десяти лет назад.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
79.50
0.14 87.10
0.38
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

8:25
«Стал похож на отца»: Киркоров появился на публике с седыми волосами после пластики
8:16
В Польше заявили, что украинские беженцы убедили их в необходимости денацификации
8:07
Неземная красота: огромная Луна повисла в небе над Петербургом
7:58
Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем
7:49
Юлия Михалкова отомстила партнеру по спектаклю и плюнула ему в лицо на сцене
7:40
Нашпигован минами: военкор «Известий» показал обстановку в центре Артемовска

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Отец звезды «Универа» Гаврилова подвергся преследованиям из-за русофобии Киева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео