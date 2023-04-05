Самый жаркий участок: ВСУ потеряли свыше 400 боевиков на донецком направлении

По-настоящему «черный день» выдался для ВСУ на самом жарком участке фронта — донецком направлении. Как рассказали в Минобороны, за сутки враг понес там рекордные потери: свыше 400 военных и наемников убитыми. А в Херсонской области наши войска уничтожили вражескую гаубицу «Акация». Самоходка была поражена массированным огнем вместе с боекомплектом и личным составом ВСУ. Продвигаться и вскрывать позиции украинских боевиков на этом направлении во многом помогает разведка ВДВ. За работой десантников наблюдала военкор «Известий» Натали Графчикова.

«Командир отделения беспокоится за нашу безопасность, поэтому просит разведчиков сразу сообщать, если будут какие-то посторонние звуки», — передает она.

И как выяснилось, не зря. Съемочная группа прячется среди деревьев.

«На данный момент „птичка“ противника нас заметила, и вот этот выход мог быть по нам», — рассказал военнослужащий десантно-штурмового полка с позывным «Друид».

Переждав, продолжаем путь к Днепру. В окопах Друид сразу запускает «птичку». Координаты передаются нашим артиллеристам. На этих кадрах объективного контроля работа танкистов. Клубы белого дыма сразу на двух точках. Уничтожена техника и личный состав. Малейшее движение в сторону левого берега тоже сразу пресекается.

У наших десантников сегодня жарко. Перемещаемся подальше от Днепра. Здесь снайперы отправляются выполнять боевую задачу. Группа из трех человек. Задача этого бойца — корректировка.

«Это как происходит в паре лежим. Во время выстрела я наблюдаю за целью. Если приходы левее, я говорю: «Приход левее 0,5 тысячи», — рассказал старший снайпер десантно-штурмового полка с позывным «Спектор».

По 2-3 дня снайперам приходится неподвижно лежать на точке, которую для начала нужно незаметно занять. Эта группа недавно помогла уничтожить наблюдательный пункт противника. Навели артиллерию, уничтожили НП, они прикрываются местными жителями, в домах живут.

Впрочем, украинские боевики этого и не скрывают. Вот на кадрах, которые они публикуют сами, ведут прицельный огонь с крыши многоэтажки в Херсоне. А здесь целая бригада прячется в подвале жилого дома. Отсиживаются и готовятся к наступлению. Пока демонстрируя лишь слабые попытки прощупать нашу оборону.

В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.