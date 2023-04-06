«Я волнуюсь»: Оксана Самойлова решила увезти детей от Джигана

Блогер призналась, что волнуется, так как это будет ее первое за 15 лет самостоятельное путешествие.

Блогер Оксана Самойлова сообщила, что отправляется в путешествие с детьми. О Джигане, отце ее четверых, как и все последние месяцы, звезда не сказала ни слова, но подчеркнула, что поездку организует самостоятельно. Супруга рэпера призналась, что волнуется перед дорогой, так как впервые за долгие годы ей не на кого будет рассчитывать в пути.

О напряженности в отношениях Джигана (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) и Самойловой стало известно после их возвращения из Израиля. Рэпер покинул семейный особняк и отправился в Москву, его жена с детьми остались за городом. Первое время исполнитель провел в больнице, причины неизвестны, потом стал периодически видеться с дочерьми и сыном.

Джиган регулярно публикует фото с супругой и наследниками, пишет трогательные слова о любви и семье, будто вымаливает прощение. Оксана — игнорирует. Она подтвердила, что не живет с супругом, подчеркнув, что никого не готова посвящать в детали. Блогер продолжила воспитывать детей, вести бизнес и общаться с фолловерами.

«Завтра мы идем на премию, будем очень наряжаться. И потом нас ждет небольшое путешествие, и я волнуюсь, потому что за последние 15 лет я никуда не летала одна», — написала Самойлова.

Оксана Самойлова не рассказала, куда увозит детей. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Стоит отметить, Джиган отвечает на прямые вопросы своеобразно — говорит, что просто записывает альбом, а с семьей у него все в порядке. Мол, жене просто не нравится шум, поэтому дома работать у него не получается. Рэпер также намекал на проблемы с психикой (по крайней мере, так решили некоторые фанаты), заявлял, что ходит на учебу и «лечит раны в голове». А недавно, как сообщал, он публично попросил прощения у Самойловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший муж певицы Славы пытается добиться ее прощения.

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