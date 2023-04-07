Боевая работа экипажей Ми-28 и Су-25: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 99

Российские военные продолжают выполнять задачи СВО, ежедневно все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы российских бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых секундах ролика — боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28. В ходе спецоперации они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, а также доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

На следующих кадрах запечатлена уже боевая работа экипажей штурмовиков Су-25. В ходе СВО они наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и бронетехнике противника.

Российские силы продолжают СВО по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.

Тема:
Спецоперация
7 апр
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
7 апр
ВСУ ударили по Донецку из РСЗО HIMARS, есть погибшие
7 апр
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки данных о готовящемся наступлении Украины
7 апр
Американский офицер о личности президента РФ: «Путин — мастер побеждать»
6 апр
Бойцы отряда «Барс» рассказали о боях на северском направлении
6 апр
Когда? Си Цзиньпин назвал условие, при котором готов поговорить с Зеленским
6 апр
«Разная начинка»: почему призыв Франции к сдерживанию по вопросу Украины неравен призыву КНР
6 апр
Лукашенко заговорил о незаконном потоке оружия из Украины в Белоруссию
6 апр
«Обрубок Украины сохранится»: поможет ли Киеву вступить в НАТО резолюция Литвы
6 апр
«Своих» не жалеют: ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен
Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

7:21
Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой
7:08
Ученые из РФ научились определять по анализу крови шансы заболеть шизофренией
6:55
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
6:42
Протесты не утихают: французы продолжают добиваться отмены пенсионной реформы
6:29
В Сочи иномарка на большой скорости влетела в отбойник, водитель погиб на месте
6:16
Бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: «За нас и нашу любовь»

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео