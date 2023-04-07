Боевая работа экипажей Ми-28 и Су-25: лучшее видео из зоны СВО за день
Российские военные продолжают выполнять задачи СВО, ежедневно все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы российских бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых секундах ролика — боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28. В ходе спецоперации они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, а также доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
На следующих кадрах запечатлена уже боевая работа экипажей штурмовиков Су-25. В ходе СВО они наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и бронетехнике противника.
Российские силы продолжают СВО по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.
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