Боевая работа экипажей Ми-28 и Су-25: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало новые кадры боевой работы российских бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых секундах ролика — боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28. В ходе спецоперации они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, а также доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

На следующих кадрах запечатлена уже боевая работа экипажей штурмовиков Су-25. В ходе СВО они наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и бронетехнике противника.

Российские силы продолжают СВО по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.