Международное агентство понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
S&P понизило кредитный рейтинг Украины до CCC
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi
Данное учреждение может понизить рейтинги республики в иностранной валюте уже в ближайший год.
Ведущее международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC». Об этом сообщает Reuters.
Изначально украинские власти заявили о том, что планируют реструктуризировать свой внешний долга уже к середине 2024 года.
«Поэтому мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — говорится в сообщении агентства.
Суверенный кредитный рейтинг показывает возможность страны вовремя и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Оценка «CCC» означает, что сейчас существуют риски и эмитент не сможет выполнить свои долговые обязательства. Добавление знака «+» в рейтинге означает, что данная оценка — промежуточная, а сам прогноз может повыситься.
До этого Всемирный банк изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в 2023 году, а сейчас— на 0,5%.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Украина добивается кредита МВФ и что из этого выйдет.
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