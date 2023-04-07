Международное агентство понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

Данное учреждение может понизить рейтинги республики в иностранной валюте уже в ближайший год.

Ведущее международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC». Об этом сообщает Reuters.

Изначально украинские власти заявили о том, что планируют реструктуризировать свой внешний долга уже к середине 2024 года.

«Поэтому мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — говорится в сообщении агентства.

Суверенный кредитный рейтинг показывает возможность страны вовремя и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Оценка «CCC» означает, что сейчас существуют риски и эмитент не сможет выполнить свои долговые обязательства. Добавление знака «+» в рейтинге означает, что данная оценка — промежуточная, а сам прогноз может повыситься.

До этого Всемирный банк изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в 2023 году, а сейчас— на 0,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Украина добивается кредита МВФ и что из этого выйдет.