«Скоро выпишут»: стали известны новые подробности состояния Костомарова

Олимпийский чемпион при этом очень хочет выписаться даже из больницы.

Состояние знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова стабильно хорошее. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По новой информации, спортсмена еще подержат какое-то время в реанимации, а в ближайшее время могут из нее выписать и направить на реабилитацию. При этом сам Костомаров уже хочет домой и начать восстановление с учетом протезирования.

До этого отец олимпийского чемпиона Сергей прервал молчание и все-таки заговорил о сыне. Правда, был очень немногословен. По его словам, у Романа Костомарова все «положительно».

Фигуриста госпитализировали в январе с жалобами на слабость и боли в груди. Вскоре он оказался в реанимации с диагностированными сепсисом и пневмонией. Костомарова ввели в кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Ситуация сильно ухудшилась через месяц — спортсмена развилась гангрена, ему ампутировали конечности. Он лишился обеих стоп и кисти правой руки. Также Костомаров перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подруга Костомарова раскритиковала предложения об эвтаназии.