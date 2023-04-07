Влюбляюсь каждый день заново: Хотиненко раскрыл секрет прочных отношений

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 50

Хотиненко признался, что каждый день влюбляется в свою жену

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Режиссер был женат три раза, и только на четвертый ему удалось обрести свою любовь.

Режиссер Владимир Хотиненко назвал главный ингредиент, который помогает ему сохранять счастливые отношения. Об этом он рассказал на премьере фильма «Актрисы».

Народный артист РФ вместе со своей супругой Татьяной больше 25 лет. Тем не менее, Хотиненко не ощущает бремени от времени, проведенного вместе.

«Я каждое утро ощущаю себя вновь познакомившимся с этой девчонкой», — делится народный артист РФ.

По признанию Хотиненко, в отношениях присутствуют бразильские страсти. Жена народного артиста высказывает ему все, что думает, и не всегда эта информация является лицеприятной. На что режиссер может даже разозлиться и эмоционально вспыхнуть. Тем не менее, супруги быстро тушат свои пламенные ссоры, и они никак не разрушают их отношения.

«Все равно рецепта нет, если есть чувства», — заключает режиссер.

Никого не оставит равнодушным, с какой любовью и трепетом Хотиненко отзывается о своей супруге.

«Она у меня редактор. И какой! <> Она компетентный редактор. Она преподает. Она профессор. Она вся в искусстве кино, а я частично», — с улыбкой на лице говорит деятель культуры.

Владимир Хотиненко женат уже в четвертый раз. В 1996 году его супругой стала актриса, сценарист и киновед Татьяна Яковлева. 

Ранее 5-tv.ru писал, как фиктивный брак Винокура перерос в настоящую любовь.

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