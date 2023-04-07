«Проверь хвост»: как диверсант ВСУ готовил подрыв подстанции в Керчи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 69

Правоохранители задержали диверсанта ВСУ, готовившего подрыв подстанции в Крыму

Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; 5-tv.ru

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Подозреваемый держал связь с кураторами через мессенджер с июня 2022 года, а к активным действиям перешел уже в феврале нынешнего.

Правоохранители задержали уроженца Ровенской области, завербованного ВСУ для подрыва подстанции в Крыму. Обладавший украинским и российским гражданством 52-летний Сергей Горюнов держал связь с куратором через мессенджер и выполнял план диверсии с июня 2022 года.

Как стало известно 5-tv.ru, диверсант в начале осуществления незаконных действий пытался выведать информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма. Однако было ли выполнено успешно данное задание, неизвестно. При этом позднее, уже в феврале 2023 года, Горюнов перешел к активным действиям — вместе с куратором он обсуждал план по подрыву подстанции в Керчи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Так, подозреваемый должен был сначала выяснить, как близко можно подобраться к объекту, но затем получил прямую наводку, где можно забрать посылку со взрывчаткой.

«Посылка на месте, все готово. Все тут, можешь забирать. Главное, когда пойдешь забирать, будь осторожным, проверь хвост. Очень тяжело было ее переправить», — писал ему куратор.

Горюнов нашел посылку и забрал ее домой. Между тем у него пытались добыть информацию об одном из мостов, по которому перебрасывают технику, однако времени на это у Сергея не было — куратор настаивал на том, чтобы все прошло «как по маслу».

«Внутри лежит основная часть и белый провод. Аккуратно вставляешь его в отверстие основной части, она похожа на колбасу, вставляешь так, чтобы не выпало. Там будет железное кольцо. За него надо дернуть и бежать — у тебя будет три минуты», — прописывали ему порядок действий.

Однако осуществить задуманное Горюнов не успел — к нему домой нагрянули силовики, которые, помимо взрывчатки, обнаружили три смартфона и различные документы. Теперь диверсанту может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что попытка проникновения диверсантов из Украины была пресечена в Брянской области.

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