Не менее 16 человек пострадали при обстреле ВСУ рынка в Донецке

Несколько часов назад ВСУ обстреляли центр Донецка. Около крытого рынка, предположительно, упали пять снарядов систем залпового огня. По последним данным пострадали не менее 16 человек. Одна женщина погибла.

Кроме того снаряды прилетели на бульвары Шевченко и Пушкина. Последствием атаки стала также разрушенная инфраструктура — разорваны провода, повреждены трамвайные пути.