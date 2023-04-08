Сенаторов и депутатов просят признать защитников Донбасса ветеранами

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 24

Поправки в закон позволят оказать им необходимую социальную помощь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Наделить статусами ветерана и инвалида боевых действий защитников Донбасса, которые участвовали в конфликте с 2014 года на стороне ЛНР и ДНР. Эту возможность с членами Госдумы и Совета Федерации обсудили на встрече председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Поправки в закон позволят оказать им необходимую социальную помощь. И принять их необходимо, как можно быстрее.

«Это дополнительная медицинская помощь, которая требуется. Это периоды реабилитации и дополнительное пребывание в санаториях, реабилитационных центрах, которые сейчас активно будут создаваться по всей стране. Это обучающий процесс — обучение и обязательное трудоустройство, чтобы эти ребята были вовлечены и в социальную жизнь, и в патриотическое воспитание молодежи», — перечислила Анна Цивилева меры поддержки защитникам Донбасса со стороны фонда.

Также она подчеркнула, что для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям во всех регионах России в ближайшее время заработают соответствующие штабы. По вопросам мер поддержки там будут проводить консультации координаторв. Кроме того разработано приложение, благодаря которому военны в любое время могут с ними связаться по всем интересующим вопросам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО по защите Донбасса и семей погибших бойцов под названием «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Председателем наблюдательного совета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а председателем — Анна Цивилева.

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