Интеграция продолжается: как новые регионы переходят на российские стандарты

Не стоит на месте и их развитие. Например, в Херсонской области подготовили проект строительства аграрного хаба.

Безопасность и развитие — две ключевые задачи для новых регионов. Донбасс и Новороссия поэтапно вливаются в Российскую Федерацию. С апреля началась интеграция регионов в российскую судебную систему.

В ДНР, например, уже отменили смертную казнь, которая в республике была. К 1 июня должно быть завершено создание территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб. Задача не создать витринно-выставочные образцы, а-ля магазин «Березка», а подтянуть как минимум до среднероссийского уровня.

Например, в Запорожской области уровень газификации был чуть больше 40%, а в Херсонской области и вовсе 25%. То есть три четвертых домохозяйств региона, особенно на левобережье Днепра было без газа, когда была под контролем Незалежной. Хотя труба была рядом, но шла она мимо — в Молдавию и Румынию. Новый газопровод провели.

Херсонская область — это более миллиона гектаров пахотных земель. Условно, Словения. Естественно упор на дальнейшей развитие АПК. В регионе подготовили проект строительства аграрного хаба.

«Сколько примерно? Как вы посчитали?» — спросил президент РФ Владимир Путин у врио главы Херсонской области Владимира Сальдо во время их встречи.

«Сумма примерно около 25 миллиардов нужна, для того чтобы построить новое овощехранилище. К нему, естественно, холодильники — все, что связанно именно с этой частью. Тогда, во-первых, цены выровняются на территории Херсонской области, плюс мы обеспечим поставки на общероссийский рынок», — ответил Сальдо.

«Очень хорошо. И для России в целом очень полезно. А для Херсонской области — вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо. Обязательно поможем», — заключил глава государства.

Огромная работа уже проделана за минувший год — президент сам в этом убедился, когда в середине марта посетил Мариуполь.

На этой неделе курирующий большую стройку вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с докладом на Совбезе. На заседание пригласили и глав всех четырех новых регионов, с ними также встречался по отдельности президент. Цифры, конечно, поражают — было подготовлено к зиме более девяти тысяч объектов, из них половина объекты энергетики. Обеспечена работа большинства школ, детских садов, больниц. А это сотни объектов. Расширена трасса вдоль берега Азовского моря, сухопутный мост в Крым.

В рекордные сроки построен водовод, который напитает огромный промышленный регион водами Дона. В советские годы вся система была выстроена от Днепра, из-за боевых действий она была нарушена. И вот уже несколько месяцев даже столичные города — Донецк и Луганск — на «сухом пайке».

Прокладка водовода решает главную ресурсную проблему Донбасса. Но важно, что несмотря на бытовые сложности, новые российские граждане уже включены в систему соцзащиты и медпомощи по российским стандартам. Они уже являются частью огромной страны.

«Большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг. Налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ, в органах местной власти и правоохранительных структурах. Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними — вся наша большая страна. И мы должны сделать все, чтобы их защитить», — сказал Путин на заседании Совебза.

Президент подчеркнул, с недобитым подпольем в новых регионах, куда входят деятели радикальных группировок, надо действовать жестко. Естественно, киевский режим пытается запугать население новых регионов, чтобы остановить развитие.