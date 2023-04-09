Параллельными курсами: чем завершилась поездка Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай

Со стороны поведение евроделегатов выглядело классической игрой в плохого и хорошего полицейского.

Китай становится все более заметным центром в многополярном мире. Страна сняла почти двухгодовой ковидный карантин и наверстывает упущенное. В Пекин устремились делегации возобновлять контакты. Из Европы сразу две — из Франции и от Еврокомиссии (ЕК). И это было очень смешно. Они работали параллельными курсами, лишь дважды пересеклись за одним столом.

Главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен, главную в Евросоюзе, встречали холодно. Из разряда — не выгонять же, коль приехала. Во многом это обусловлено «ястребиной» позицией самой Урсулы, которая перед визитом в Пекин поставила условие — отношения с Китаем зависят от его позиции по Украине. Имеется ввиду, Китай должен принять западную точку зрения.

Пекин удивился такой дерзости и объяснил, что надо отделять «мухи от котлет», то есть украинский вопрос никак на не влияет на отношения между Китаем и Евросоюзом. И вообще следует оставаться рациональными и спокойными.

Макрон тоже заикался про Украину, но был гораздо менее категоричен. С председателем КНР провел очень много времени. Ну вот попридержал язык и продал 160 самолетов Airbus Китаю, и еще много каких контрактов заключил.

И в итоговой декларации двух лидеров Украине посвящены лишь три пункта из 52-х, и то расплывчато: не надо обстреливать атомные станции, надо помогать с гуманитарной помощью. Более того, страны пообещали приложить все усилия по восстановлению мира на Украине. Боже, куда же делся Макрон, который поставляет пушки и танки Киеву и кричит, что будет поддерживать Зеленского?

Со стороны поведение евроделегатов выглядело классической игрой в плохого и хорошего полицейского, которые пытались добиться своего кнутом и пряником. Но переубедить председателя Си Цзиньпина у них явно не вышло, констатируют эксперты.

Впрочем, тому же Макрону сейчас не до резких выпадов против кого бы то ни было. Ему срочно нужны успехи, хотя бы во внешней политике, раз во внутренней беда. Франция по-прежнему протестует против пенсионной реформы, причем все более жестко и все более креативно. Помимо стандартных шествий, манифестаций и стычек с полицией удивили работники санитарных служб города, которые принесли к зданию мэрии Парижа кучу дохлых крыс. Они расплодились пока на улицах копился мусор.

Правительство Макрона тоже не отстает в креативности, так на этой неделе отметилась одна из министров, которая снялась в эротической фотосессии, чтобы привлечь внимание, к доводам, за пенсионную реформу. Цифра 49 п. 3 на ее полуобнаженной груди — это номер статьи в Конституции, благодаря которой правительство в обход парламента приняло непопулярный закон.

Прорыв мадмуазель Шьяппа в Playboy открывает новую страничку в мировой политике. Обычно сначала какие-то персонажи набирали популярность, в том числе пикантными фото, а потом шли в политику, но чтобы действующий министр вот так раскрывался — это интересный ход.

Сам президент Макрон уже попадал на обложку гей-журнала «Гарсон» перед прошлыми выборами, это был фотомонтаж для привлечения внимания к теме ЛГБТ, но идея, как говорится, витает в воздухе.

Каждому западному политику можно подобрать оригинальное амплуа. Немецкому канцлеру, учитывая его озабоченность танками Leopard, подойдет фотосессия в анималистской стилистике. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как врач-гинеколог по образованию, может раскрыть глубинные причины потери субъектности Европой. Ее напарник Шарль Мишель из Евросовета, как истинный фламандец, высокохудожественно объяснит, почему закончилась эра изобилия в Старом Свете без российского газа и нефти. Главному Евродипломату Жозепу Боррелю подойдет фотосессия в джунглях, так он может почувствовать себя на месте жителей остального мира, за пределами Европейского сада.

Проигравшая выборы Санна Марин из Финляндии украсит обложку рок-журнала со статьей — как «прогулять» кресло премьер-министра или о вреде наркотиков. На следующем развороте уместно интервью с Борисом Джонсоном о последствиях пьянства на рабочем месте. Джо Байдену и Дональду Трампу тоже подойдет групповое фото — как поставить страну в затруднительное положение.

Владимиру Зеленскому трудно подобрать амплуа — он сам в своей актерской карьере чего только не делал, и в латексе скакал «казачком». Сейчас его образ украинского Наполеона, маленького гиганта большой политики, дополняется постоянным требованием «дай, дай, дай» и достойно внимания Ларса Фон Триера, после его «нимфоманки» публика благосклонно воспримет мужскую версию драмы.