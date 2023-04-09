Снаружи и внутри нас: какую угрозу для человечества несет микропластик

Частицы этого материала способны проникать в сосуды человека. Как они попадают в организм?

На Байкале хотят запретить пластик. Не только на самом озере, но и в водоохранной зоне вокруг него. Бутылки, пакеты, сумки, посуду и столовые приборы. Все из-за туристов, ежегодно, они привозят на берега самого чистого озера на планете до 67 тысяч тонн мусора, среди которого весомая часть как раз бытовой пластик. Законопроект прошел в Госдуме первое чтение. В документе впервые на официальном уровне уделяется отдельное внимание микропластику. Это частицы величиной менее пяти миллиметров, то есть не видимые глазу.

Микропластик — одна из самых популярных сейчас среди экологических тем. К ней пришли, изучая обычный пластик. Тот, что на свалках в городах, и в океанах в виде гигантских мусорных островов. Но это, как говорится, осязаемая проблема, которую можно решить даже механическим путем, переработав отходы. С микропластиком все гораздо сложнее. Эти частицы зафиксированы практически повсюду на планете: их нашли на Эвересте и в Марианской впадине. Микропластик не то чтобы вокруг нас — он внутри нас. Он проникает в кровь, а оттуда во все органы. Он в легких, в мозгу, в грудном молоке. Восемь из десяти обследованных мам кормят своих малышей, неумышленно конечно, микропластиком.

Попил воды из прозрачной бутылки — получил дозу. Поел еды, упакованной в пленку, — еще порция. Микро, как любой другой пластик, долговечен. Он может «носиться» по планете не то что годами — столетиями. Насколько это опасно? Корреспондент «Известий» Игорь Балдин изучил последние исследования.

Курьяновские очистные сооружения — крупнейшие в Европе. Сюда идут стоки со всей Москвы. Каждый день тысячи тонн мусора. Бутылки, салфетки, пробки. Две трети — сплошной пластик.

Фильтры удержат пакеты и крышки, но миллиарды невидимых глазу крохотных частиц пластика уйдут по течению рек в моря и мировой океан. Микропластик — это фрагменты величиной всего в несколько микрон. В огромном количестве они попадают в водопровод, в воздух, а оттуда — и в наш организм.

«Мы уже давно живем в пластиковом мире. Автомобили, бытовая техника, посуда, средства связи, гигиены — все это из него. Более того, ученые доказали — мы и сами стали его пленниками. В среднем в неделю человек съедает по одной такой пластиковой карте», — рассказывает журналист.

Как такое возможно? Да просто. Шины соприкасаются с асфальтом — микропластик попадает в атмосферу. Стираем — с одежды смываются его частицы. Пьем кофе — он отделяется от одноразового стаканчика.

Ученые океанологии РАН во время последней экспедиции обнаружили его даже в Северном Ледовитом океане.

«Проблема в том, что пластик на себе аккумулирует токсичные вещества, которые потом, когда он распадается, они выделяются в окружающую среду», — рассказывает океанолог ФГБУ УЦП «Арктика» Анна Весман.

Эти токсичные вещества уже давно внутри нас. Их уже нашли в кровеносной, пищеварительной, эндокринной системе, и даже в плаценте. Мы рождаемся и растем в пластиковом мире. Обнаруженные частицы — преимущественно полиэтилентерефталат и полистирол. Те самые, из которых делают бутылки для напитков и упаковку для продуктов.

«Тот факт, что мы начали обнаруживать микропластик в той же крови — лично меня это сильно настораживает. Это то, что может локально забивать наши микрососуды», — говорит и.о директора НЦМУ «Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний» Павел Волчков.

В микропластике, который проникает в наши сосуды, содержатся диоксины– токсичные химические соединения. Они бьют по иммунной системе, вызывают заболевания почек, печени, легких.

«Микропластик является прекрасной средой для развития бактерий и микроорганизмов, которые сами по себе нехороши. Абсорбирует на себя токсические вещества», — рассказывает доцент кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ Анна Ефимова.

Эксперимент ученых из американского Портсмута. Вот доктор Фэй Кусеро выясняет, сколько в пластика в нашем ужине. Микроволновка. Нагреваясь, его частицы отделяются от упаковки с едой и попадают в пищу.

«Мы обнаружили около 55 тысяч частиц в неупакованном обеде и около 230 тысяч в упакованном обеде», — говорит эксперт по загрязнению окружающей среды в университете Портсмута Фэй Кусейро.

Настоящая сенсация от ученых из Бостона. Они изучали связь между уровнем гормонов и развитием онкологии. Сравнивали две пробы. В одной был эстроген. В другой нет. Во время исследований гормон неожиданно появился в чистом образце.

«Мы собирались установить разницу между образцами с концентрацией эстрогена в шесть раз превышающую чистые образцы. Но вдруг между ними не обнаружилось никакой разницы», — рассказывает биолог, профессор университета Тафтса Анна Сото.

Оказалось, во всем виновата пластиковая пробирка. Она выделила микрочастицы, которые в итоге заменили эстроген — женские стероидные гормоны. Похожие процессы происходят и в организме мужчин. В их гормональную систему пластик тоже научился встраиваться.

Петрозаводск. Институт водных проблем Севера. Вместе со съемочной группой «Известий» ученые берут очередные пробы воды — из реки, что впадает в Онежское озеро.

В лаборатории начинается кропотливый процесс: фильтрация, пять этапов очистки. И вот результат. В одном кубометре воды — от восьми до десяти частиц микропластика, которые не разлагаются.

«Человек может потреблять их с продуктами — от той же упаковки частицы, также с водными организмами», — рассказывает руководитель лаборатории гидрохимии и гидрогеологии Института водных проблем Севера КАРНЦ РАН Михаил Зобков.

Выходит, универсальный материал стал ловушкой планетарного масштаба. Исключить пластик из нашей жизни уже невозможно. Но чем меньше такой упаковки и посуды, тем меньше вреда здоровью.

Где опасные микрочастицы на каждом шагу — в чайных пакетиках, станах для кофе, микроволновке — практически во всем, к чему человечество так привыкло за последние полвека.