Мужчины с какими именами — самые надежные в семейной жизни?

|
Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 882

Опубликован рейтинг из пяти имен мужчин, обладатели которых готовы защищать свою возлюбленную.

Мужчины с какими именами — самые надежные в семейной жизни?

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

Каждая девушка мечтает о мужчине, который будет надежным как скала. Но далеко не все представители сильного пола дают почувствовать себя как за каменной стеной. О мужественности вашего избранника может многое сказать его имя. ТОП-5 имен настоящих защитников опубликовало издание Femmie.

Александр

Само это имя в переводе с греческого означает «защитник». Поэтому немудрено, что рядом с Александром хрупкая барышня почувствует себя в безопасности. Мужчины с этим именем обладают сильной волей, достоинством, а также стремятся опекать незаслуженно обиженных. Впрочем, судьба их обычно не балует.

Андрей

Значение этого имени — «храбрый». С возрастом Андреи становятся уверенными, надежными и отзывчивыми. Им свойственно убеждать людей, даже вести за собой. Кроме того, обладатели этого имени очень дисциплинированы, так что им не придется напоминать о данных обязательствах.

Борис

У этого имени есть несколько значений. Одно из них — «борец», а второе — «видный». Поэтому Борис привлекает внимание, но не любит, когда ему навязывают свое мнение. Отличается силой воли и целеустремленностью, с возрастом достигает власти и уважения. С таким не страшно идти по жизни.

Виктор

Виктор — «победитель». Нередко мужчина с этим именем достигает больших успехов. Он очень пунктуален, на него можно положиться. Ему свойственные логика и последовательность, так что по жизни часто Виктор идет как по лестнице, шаг за шагом беря новые вершины.

Евгений

Мужчины с этим именем очень старательны, они нередко с детства бывают выдающимися учениками. С годами их стремление быть первыми переходит в упорство, но это идет им только на пользу. Евгений очень самостоятелен и в ответе за тех, кого любит. К тому же он слишком горд, чтобы ударить в грязь лицом.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых женятся один раз и навсегда.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
82.40
1.73 90.29
2.16
Мужчины с какими именами — самые надежные в семейной жизни?

Последние новости

12:58
Родная тетя вспорола живот годовалой племяннице из-за ненависти к ее матери
12:44
Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом
12:36
Духовный наставник королевы выступил против «разнообразной» коронации Карла III
12:22
ВКС России нанесли мощный удар по технике ВСУ в Запорожской области
12:09
Не гневите: захват храма УПЦ под Киевом закончился смертью одного из нападавших
11:51
Мужчины с какими именами — самые надежные в семейной жизни?

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
«Все как у всех»: Буланова рассказала о подготовке к свадьбе и показала кольцо
Правительство РФ упростит переселение соотечественников из недружественных стран
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео