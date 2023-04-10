Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 48

В этот день не стоит взваливать на свои плечи слишком много дел.

Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 апреля 2023 года?

Понедельник обещает быть таким же непростым, как и любой другой понедельник на земле. Как обычно, будет сложно принять необходимость идти на работу, ключи будут теряться, а автобусы уезжать из-под носа. Факт непростого понедельника стоит просто принять, тем самым вы существенно облегчите себе жизнь.

Совет дня: не планируйте на понедельник слишком много. Ваши ожидания могут не случиться, а планы нарушены. Лучшая стратегия на этот день — тихонько разбирать завалы, не надеясь на то, что вас похвалят.

Предостережение дня: максимально уходите от конфликтов в этот понедельник. Люди могут проявляться самым неожиданным и неприятным образом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

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