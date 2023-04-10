«Устала от копки, посадки»: Федункив рассказала, как проводит время на даче

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 940

Актриса Федункив призналась, не любит заниматься огородом на даче

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Актриса провела детство в деревне и не понаслышке знает о кропотливой работе на грядках.

Звезда «Comedy Woman» Марина Федункив рассказала, как относится к дачной подготовке. Уже весной огородники начинают сажать рассаду, готовить почву к высадке. Но артистка не входит в число этих любителей. Хотя и призналась — отдых на природе она невероятно любит.

«Я люблю проводить время на даче, но у меня очень мало для того, чтобы я там пребывала. У меня никакой рассады нет, и никаких закруток я не делаю. У меня все чудесным образом растет само», — призналась Федункив на концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве.

Она объяснила, что все детство провела в деревне, пришлось столкнуться и с той жизнью, когда летом активно выращивают овощи, ягоды и зелень, осенью собирают урожай и приводят в порядок почву для следующего сезона, а зимой наслаждаются собственными трудами. Поэтому теперь, приезжая на дачу, ей хочется только отдыхать и дышать свежим воздухом.

«Я выросла в деревне, я устала от копки, посадки, коров, коз. Я хочу отдохнуть», — подытожила она.

Федункив родилась в Перми. Еще в детстве родители отвезли ее в деревню на воспитание к бабушке и дедушке. Там она прожила до окончания школы.

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